Їх почали використовувати в червні.

Сили оборони вже використовують на полі бою словацькі та польські МіГ-29.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"Хочу зазначити, що протягом червня “на крило” поставлені винищувачі МіГ-29, які отримані в рамках міжнародної технічної допомоги від Польщі та Словаччини", – повідомив Громов.

При цьому він сподівається, що скоро українські віськові отримають і довгоочікувані винищувачі F-16.

Нагадаємо, сьогодні генсек НАТО заявив, що навчання українських пілотів на F-16 вже почалося. При цьому коли саме передадуть винищувачі, поки що невідомо.

Сьогодні, 15 червня, у Брюсселі стартувала зустріч міністрів оборони НАТО. Столтенберг вважає, що вона проходить у "критичний час" у війні. Генсек зазначив, що ще рано робити висновки, але українці вже досягають успіхів.