У бою на Бахмутському напрямку загинув снайпер, у минулому – фотограф Роман Чорномаз

"Я колись думав, що пекло має пахнути сіркою. Насправді ні, воно пахне пожежею: спаленими речами, помешканнями – всім нажитим, яке багато років збиралося людьми, а потім в один момент вщент згорало".

У бою на Бахмутському напрямку 13 червня загинув снайпер, військовий батальйону "Свобода" Національної гвардії України Роман Чорномаз. Про це повідомив екснардеп Олег Тягнибок у Facebook.

Фото: Procherk info Міністр оборони України Олексій Резніков та військовий НГУ Роман Чорномаз

Роман – син історика, дисидента, письменника та вʼязня сумління Богдана Чорномаза і активістки та волонтерки Тетяни Чоромаз. Богдана Чорномаза радянська влада арештувала просто на весіллі, після чого він був увʼязнений за політичним обвинуваченням.

Роман був учасником Революції Гідності. У цивільному житті був фотографом, мешкав в Умані. Займався сільським господарством. Боронити Батьківщину пішов добровольцем у перші місяці повномасштабного вторгнення.

"Я колись думав, що пекло має пахнути сіркою. Насправді ні, воно пахне пожежею: спаленими речами, помешканнями – всім нажитим, яке багато років збиралося людьми, а потім в один момент вщент згорало", – говорив Роман у інтервʼю NV.

Захисник воював, зокрема, в Сєвєродонецьку та під Бахмутом. Був на ротації, після чого повернувся до виконання завдань на напрямках найзапекліших боїв.

Про свої завдання в інтервʼю Procherk info говорив: "Все таки, снайпер – це інтелектуальна робота. Маю прораховувати все, плюс треба влучно стріляти. А ще треба вміти діяти в команді. Снайпер має вміти спостерігати, повинен вміти скласти карту вогню, виявляти ворожу позицію. Снайпер – це щось середнє між командирською і піхотною ланкою. Звісно, є великі ризики. Бо бували випадки, коли ворог, дізнаючись приблизну позицію снайпера, не жалів пакет "градів", бо не могли визначити точно, де він. Це маю на увазі оцю заряджену машину, яка перекриває кілька гектарів ракетам".