Норвегія та Данія домовилися передати Україні ще 9 тисяч артснарядів

Копенгаген також додатково передасть 1500 комплектних артилерійських снарядів і 500 снарядів.

Норвегія та Данія домовилися передати Україні ще 9 тисяч артилерійських снарядів, пише The Guardian.

Норвегія надішле снаряди, а Данія − запали та метальні заряди.

“Україна має гостру потребу в артилерійських боєприпасах. Тому ми вирішили об’єднати зусилля з Данією для нової пожертви, щоб Україна отримала боєприпаси якомога швидше”, − сказав міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.

Він підкреслив, що важливо об’єднуватися, демонструючи підтримку України.

“Норвегія продовжуватиме підтримувати Україну проти російських військ стільки, скільки це буде потрібно”, − додав міністр.

Виконуючий обов'язки міністра оборони Данії Трольс Лунд Пульсен заявив також, що Данія додатково передасть 1500 комплектів артпострілів і 500 снарядів.

Нагадаємо, американська газета The Wall Street Journal написала, що веде переговори щодо надання артилерійських снарядів США, щоб збільшити запаси для контрнаступу України проти Росії.

У вівторок США оголосили про новий пакет військової підтримки для України, до якого увійшли артснаряди. Окрім того, вже досягнуто домовленості щодо постачання Південною Кореєю сотень тисяч 155-мм артилерійських снарядів для України через США.