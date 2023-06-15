Росія за добу била по 10 областях України. У Херсонській зберігається підтоплення внаслідок підриву ГЕС

У Чернігівській області за добу було шість обстрілів – із мінометів та артилерії по Новгород-Сіверському району. Внаслідок обстрілу в селі Семенівської громади загинула жінка, пошкоджено два будинки, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі та вранці росіяни здійснили чотири обстріли (13 вибухів). Постраждали чотири територіальні громади: Новослобідська Конотопського району, Юнаківська, Білопільська, Миколаївська Сумського району. Вчора протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 122 вибухи. Постраждали Білопільська, Шалигинська, Середино-Будська, Есманська, Новослобідська, Путивльська, Великописарівська громади. В Есманській пошкоджено водонапірну вежу на території агропідприємства, складське приміщення, лінію електропередач. Середино-Будська: пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, господарські приміщення, сім приватних будинків, нежитлове приміщення, чотири приватних автомобіля, магазин. Також отримала тілесні ушкодження одна людина – її госпіталізували.

У Запорізькій окупанти завдали 80 ударів по 17 населених пунктах: одного ракетного, одного авіаційного та однієї атаки з БпЛА. Були також обстрілів з ракетних систем залпового вогню по Ольгівському, Червоному, Кам'янському та 71 обстріл з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Новоандріївці, Малим Щербакам та інших прифронтових селах. Наразі зафіксовано руйнування 23 цивільних будівель. На жаль, загинула 58-річна жінка під час обстрілу Преображенки.

У Дніпропетровській цієї ночі ворог знову атакував Кривий Ріг ракетами. Поцілив по двох промислових підприємствах. Поранення отримав 38-річний чоловік, госпіталізований у стані середньої тяжкості. На підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже приборкали. Є суттєві руйнування виробничих споруд. Побиті газопроводи. Знищено шиномонтаж та автобус. Одну ракету наша ППО збила. Уламки пошкодили авто. Також вночі ПвК "Схід" знищили в небі над регіоном всі пʼять ударних дронів типу "Shahed-131/136".

У Луганській росіяни не припиняють обстрілів деокупованих селищ. Під вогнем цієї доби окупантів опинилися Новоселівське, Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 98 обстрілів (467 снарядів).

Минулої ночі ворог здійснив чергову атаку на Харків за допомогою дронів-камікадзе Shahed. Два дрони, що рухалися в напрямку обласного центру, збила ППО. На Слобожанському напрямку протягом минулої доби противник завдав авіаударів по населених пунктах Веселе, Стариця і Бударки. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Одноробівка, Івашки, Гоптівка, Висока Яруга, Малі Проходи, Стариця, Красне, Гатище, Вовчанськ, Вільхуватка і Землянки. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаудару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Берестове Лиман Перший та Масютівка. У Кам'янці Ізюмського району на власному подвір'ї на невідомому пристрої підірвався цивільний чоловік 57 років. Госпіталізований з пораненнями середнього ступеню тяжкості.

У Донецькій протягом доби росіяни обстріляли 16 населених пунктів: Костянтинівку, Краматорськ, Ясногірку, Леонідівку, Авдіївку, Желанне, Времівку, Максимівку, Маркове, Красногорівку, Новоукраїнку, Шахтарське, Переїзне, Неліпівку, Васюківку. Пошкоджено 89 житлових будинків, ЛЕП, газопровід, три службових автомобіля, приміщення УПП, господарська споруда, ПрАТ "ЕМСС", завод, два цивільних автомобілі, церква, будівля АФ "Нива". На Донеччині за добу: один загиблий, двоє поранених.

У Миколаївській вчора ворожих артилерійських обстрілів зазнав Очаків, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки, багатоповерховий житловий будинок та господарські споруди. Постраждали немає. Також вчора ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Минулося без руйнувань та постраждалих.

Уночі російські окупанти атакували Одеську область іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 13 БпЛА.

У Херсонській за добу противник здійснив 40 обстрілів (192 снаряди), з них по Херсону – три артилерійських обстріли (11 снарядів). Окупанти поцілили у райони 25 населених пунктів області. Вчора знову атакували людей, які рятують інших, – у Херсоні обстріляли човен з волонтерами. В однієї волонтерки – травма ноги, а волонтер-іноземець отримав уламкове поранення живота. Його шпиталізували. За добу внаслідок російської агресії дві людини дістали поранення. Щодо оперативної ситуації ліквідації наслідків підриву Квховської ГЕС: зараз вода перебуває на позначці 2,04 метра. Підтопленими залишаються 44 населені пункти: 27 – правобережжя та 17 – тимчасово окупований лівий берег. Площа підтоплених сільськогосподарських земель на деокупованих територіях зменшилася на майже на 600 гектар. Станом на цей ранок на правобережжі під водою залишається 1923 будинки. З правобережжя евакуювали 2782 людини, з них 309 дітей та 80 маломобільних осіб. Епідеміологічна ситуація в області стабільна. Нині випадків інфекційних захворювань не виявлено.

З початку широкомасштабної війни з Україною по сьогодні армія ворога втратила близько 217 910 військових. За минулу добу оборонці ліквідували близько 580 окупантів, 12 ворожих танків, вертоліт і багато іншої військової техніки.