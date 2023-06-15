Тривають перемовини США і Японії про постачання артснарядів для України, − WSJ

Токіо розглядає можливість постачання 155-мм артилерійських снарядів до Вашингтона відповідно до угоди 2016 року.

Японія, яка довгий час стримувала експорт летальної зброї, веде переговори щодо надання артилерійських снарядів США, щоб збільшити запаси для контрнаступу України проти Росії, пише The Wall Street Journal.

“Японія розглядає можливість постачання 155-мм артилерійських снарядів до США відповідно до угоди 2016 року, яка дозволяє двом країнам ділитися боєприпасами в рамках їхнього давнього альянсу з безпеки”, − пише газета з посиланням на джерела.

Коли і скільки боєприпасів Токіо надасть Києву наразі невідомо. Міністерство оборони Японії заявило зі свого боку, що остаточного рішення щодо постачання артилерійських снарядів США чи Україні немає. Перемовини зі США тривають, але їхні деталі невідомі.

Зазначимо, українські війська щомісяця використовують понад 90 тисяч боєприпасів калібру 155 мм.

Сполучені Штати надали Україні понад два мільйони 155-мм артилерійських снарядів з початку вторгнення Росії в лютому 2022 року, і Вашингтон тисне на своїх союзників щодо надання боєприпасів Києву.

У вівторок США оголосили про новий пакет військової підтримки для України, до якого увійшли артснаряди. Окрім того, вже досягнуто домовленості щодо постачання Південною Кореєю сотень тисяч 155-мм артилерійських снарядів для України через США.

З початку вторгнення Японія надала Україні бронежилети, шоломи та іншу нелетальну військову допомогу. Після поразки у Другій світовій війні країна відмовилася від використання військової сили для вирішення міжнародних суперечок. У 1960-х роках кабінет міністрів затвердив обмеження на експорт зброї та виключив передачу летальної зброї за кордон. Окремо закон обмежує експорт обладнання, яке використовується Силами самооборони Японії.

“Хоча план із застосуванням артилерійських снарядів не передбачатиме безпосереднього відправлення летальної зброї на поле бою, він все одно буде політично чутливим для Японії, де багато виборців стурбовані тим, що потрапять у пастку закордонних конфліктів”, − зазначає WSJ.