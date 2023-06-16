Уночі росіяни вдарили з артилерії по селу на Херсонщині, загинуло подружжя

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Уночі 16 червня російська армія обстріляла з реактивної та ствольної артилерії по селу Новоберислав Херсонської області. Внаслідок атаки загинуло подружжя.

Про це повідомляють Херсонська обласна прокуратура та голова ОВА Олександр Прокудін.

Згідно з повідомленням, 16 червня близько 00:40 російські військові обстріляли село Новоберислав у Бериславському районі. За попередньою інформацією, був здійснений артилерійський обстріл мирного населення.

"Через прицільний удар по житловому будинку на місці події загинула жінка, а її чоловік помер дорогою у лікарню", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, протягом 15 червня російська армія 54 рази обстрілювала Херсонську область, випустивши 223 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", безпілотників, авіації і також завдала ракетних ударів. По Херсону ворог випустив 37 снарядів. Через російську агресію загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення.