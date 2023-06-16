Уночі Росія атакувала Україну двома “Шахедами”, вони були знищені силами ППО

Уночі 16 червня російська армія атакувала Україну дронами-камікадзе типу “Shahed “. Сили та засоби ППО збили обидва ворожих дрони.

Про це повідомляє у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

"Цієї ночі Російська Федерація зробила черговий авіаційний удар по Україні – задіяла 2 іранські ударні БпЛА типу "Shahed"", – йдеться у повідомленні.

У командуванні додали, що всі ворожі дрони противника були виявлені та успішно знищені нашою ППО.

Повітряні сили уточнили, що були знищені два іранських ударних БпЛА "Shahed-136/131" на південному напрямку – у Миколаївській області. Також за минулу добу захисники неба знищили ворожий ударний БпЛА “Ланцет”, “Орлан-10”, “Орлан-30”, “Zala” та один БпЛА не встановленого типу.

Нагадаємо, минулої ночі ворожа армія завдала удару по Україні, використовуючи ракети та "Шахеди". Загалом окупанти випустили по Україні 20 дронів-камікадзе та 4 крилаті ракети, частину з яких вдалося збити.

В Одеській області нашою ППО були знищені всі 13 дронів, також під удар знову потрапив Кривий Ріг. Там є влучання по двох промислових підприємствах, одна людина отримала поранення. Ще декілька дронів було знищено під Харковом.