Програму навчання українців на винищувачах F-16 мають затвердити до липня, - Резніков

Країни кожна по-різному заявили про готовність приєднатися до "коаліції винищувачів" - одні допомагатимуть грошима, а інші - обладнанням.

Партнери України планують до липня затвердити програму з навчання українських пілотів, інженерів та техніків на винищувачах F-16.

Про це повідомив після зустрічі у форматі "Рамштайн" та засідання Комісії Україна-НАТО міністр оборони Олексій Резніков, передає "Європейська правда".

Навчання відбуватимуться у спеціально створеному центрі у одній з європейських країн. Тут створять тренувальний центр, який обладнають симуляторами і всім необхідним. Водночас триватимуть курси англійської мови для пілотів та інженерів.

"Я можу це вже стверджувати, тому що офіційно Нідерланди і Данія підтвердили своє лідерство і готовність із зобов’язаннями організувати і забезпечити навчання наших пілотів, наших інженерів, наших техніків для опанування літаків F-16. Сполучені Штати це підтримують офіційно", – сказав Резніков.

Він додав, що країни кожна по-різному заявили про готовність приєднатися до "коаліції винищувачів" - одні допомагатимуть грошима, а інші - обладнанням.

Відповідно до планів, програму навчань підготують і затвердять до Вільнюського саміту НАТО у липні. Самі навчання можуть початися до кінця наступного місяця.

"У липні будемо мати цю програму, в липні будемо знати місце. Не бачу причин до кінця липня не розпочати", – сказав Резніков і додав, що команди для навчань уже відібрані.

До Вільнюського саміту союзники України, ймовірно, не зроблять оголошення про надання винищувачів, зауважив міністр.

Нагадаємо, нині Резніков повідомив, що отримав зобов’язання від союзників про початок навчань для українських пілотів на винищувачах. Спочатку навчання почнуть на F-16, цей процес очолять Нідерланди і Данія, а згодом приєднаються інші держави.

Днями міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що українські пілоти можуть розпочати навчання на F-16 американського виробництва вже цього літа.