Міноборони та Держмитслужба виявили понад 600 випадків неотримання військовими гуманітарної допомоги

Йдеться, зокрема, про пластини до бронежилетів, прилади нічного бачення, тепловізори, дрони, автотранспорт та інші товари і засоби.

Міністерство оборони та Держмитслужба за січень-травень 2023 року виявили понад 600 випадків неотримання гуманітарної допомоги військовими.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Відомства здійснили спільні перевірки понад п'яти тисяч. фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги до близько 100 військових частин.

"У 653-х випадках одержання такої гуманітарної допомоги не було підтверджено. Йдеться, зокрема, про пластини до бронежилетів, прилади нічного бачення, тепловізори, дрони, автотранспорт та інші товари і засоби", - розповіли в міністерстві.

До правоохоронних органів направили 159 повідомлень щодо протиправних дій. За багатьма випадками перевірки ще тривають.

Нагадаємо, у Дніпрі судитимуть злочинну групу за продаж гуманітарних бронежилетів. А на Хмельниччині викрили шахраїв, котрі продавали бронежилети та авто, які мали відправляти на фронт.

Тим часом у Хмельницькій області зловмисники від імені ОВА взялися вимагати гроші на армію. Про схожий випадок повідомив і голова Житомирської ОВА.