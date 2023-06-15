Українські бійці уразили ворожий комплекс С-300, три склади боєприпасів і п'ять артпідрозділів на позиціях, - Генштаб

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління росіян, зенітно-ракетний комплекс С-300, район зосередження особового складу, три склади боєприпасів та п'ять артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Крім цього, авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника. Українські військові знищили 20 іранських ударних БпЛА типу “Shahed”, а також БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”.

Натомість Росія завдала п'ять ракетних ударів, застосувавши крилаті ракети Х-101/Х-555 та Х-59. Було зафіксовано понад 40 авіаційних ударів та понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марїнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень.

Ситуація на фронті станом на 18.00 15 червня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському росіяни завдали авіаційних ударів по Янжулівці і Галаганівці Чернігівської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Янжулівка, Галаганівка Чернігівської області; Середина-Буда, Рожковичі, Дем’янівка, Баранівка, Фотовиж, Будівельне, Стукалівка, Іскрисківщина, Яструбине, Басівка Сумської області, а також Ветеринарне, Алісівка, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Бочкове, Бударки, на Харківщині;

та росіяни завдали авіаційних ударів по Янжулівці і Галаганівці Чернігівської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Янжулівка, Галаганівка Чернігівської області; Середина-Буда, Рожковичі, Дем’янівка, Баранівка, Фотовиж, Будівельне, Стукалівка, Іскрисківщина, Яструбине, Басівка Сумської області, а також Ветеринарне, Алісівка, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Бочкове, Бударки, на Харківщині; на Куп’янському окупанти завдали авіаударів у районах Веселого та Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Новомлинськ, Масютівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка Харківської області та Новоселівське Луганської області;

окупанти завдали авіаударів у районах Веселого та Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Новомлинськ, Масютівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка Харківської області та Новоселівське Луганської області; на Лиманському противник вів безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки Луганської області та Виїмки, Веселого і Роздолівки на Донеччині. Завдав авіаційного удару в районі Райгородка Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Спірне, Серебрянка Донецької області;

противник вів безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки Луганської області та Виїмки, Веселого і Роздолівки на Донеччині. Завдав авіаційного удару в районі Райгородка Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Спірне, Серебрянка Донецької області; на Бахмутському загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Завдали авіаційних ударів біля Білої Гори, Північного та Майорська Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Калинівка, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Краматорськ, Катеринівка та Південне Донецької області;

загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Завдали авіаційних ударів біля Білої Гори, Північного та Майорська Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Калинівка, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Краматорськ, Катеринівка та Південне Донецької області; на Авдіївському росіяни завдали авіаударів в районі міста Авдіївка. Здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів Керамік, Орлівка, Авдіївка, Веселе, Семенівка, Водяне, Сєверне, Тоненьке, Первомайське, Яснобродівка, Карлівка, Желане Перше, Новокалинове та Невельське Донецької області;

росіяни завдали авіаударів в районі міста Авдіївка. Здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів Керамік, Орлівка, Авдіївка, Веселе, Семенівка, Водяне, Сєверне, Тоненьке, Первомайське, Яснобродівка, Карлівка, Желане Перше, Новокалинове та Невельське Донецької області; на Мар’їнському українські захисники відбили усі атаки ворога в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки. Окупанти завдали авіаційних ударів біля населених пунктів Новомихайлівка, Велика Новосілка, Малинівка, Мала Токмачка та Благодатне Донецької області. В той же час здійснили артилерійські обстріли Красногорівки, Мар’їнки, Максимільянівки, Побєди та Катеринівки Донецької області;

українські захисники відбили усі атаки ворога в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки. Окупанти завдали авіаційних ударів біля населених пунктів Новомихайлівка, Велика Новосілка, Малинівка, Мала Токмачка та Благодатне Донецької області. В той же час здійснили артилерійські обстріли Красногорівки, Мар’їнки, Максимільянівки, Побєди та Катеринівки Донецької області; на Шахтарському росіяни проводили наступальні дії у напрямку Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мали. Здійснили обстріли населених пунктів Благодатне, Вугледар, Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Золота Нива, Шахтарське, Велика Новосілка та Новий Комар Донецької області;

росіяни проводили наступальні дії у напрямку Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мали. Здійснили обстріли населених пунктів Благодатне, Вугледар, Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Золота Нива, Шахтарське, Велика Новосілка та Новий Комар Донецької області; на Запорізькому та Херсонському загарбники продовжують вести оборонні дії. Завдали авіаційного удару керованими авіаційними бомбами в районі Козацького Херсонської області. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Ольгівське, Червоне, Затишшя, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Новоандріївка, Преображенка, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області; Осокорівка, Михайлівка, Республіканець, Берислав, Веселе, Козацьке, Ольгівка, Одрадокам’янка, Львове, Тягинка, Токарівка, Інженерне, Антонівка, Зеленівка, Степанівка, Чорнобаївка, Херсон, Зимівник, Білозерка, Кізомис Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли житлові квартали Авдіївки та Торецька на Донеччині. Є потерпілі. Також вороги накрили вогнем селище Зеленівка у Херсонській області, внаслідок чого загинула 80-річна жінка, а 69-річна – отримала поранення.