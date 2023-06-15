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Окупанти обстріляли селище Зеленівка на Херсонщині, загинула жінка

На місці працюють екстрені служби.

Окупанти обстріляли селище Зеленівка на Херсонщині, загинула жінка
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Прокудін

Російські окупанти обстріляли сьогодні селище Зеленівка у Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки є загиблі і поранені.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Росіяни обстріляли Зеленівку. Постраждали мирні люди. На жаль, через ворожий удар загинула 80-річна жінка, а 69-річна – отримала поранення”, – написав очільник ОВА.

 

Нагадаємо, протягом минулої доби 14 червня росіяни 40 разів стріляли по Херсонській області, випустивши 192 снаряди з мінометів, артилерії і "Градів". По Херсону ворог випустив 11 снарядів. Через російську агресію поранені двоє людей.

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