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На Таврійському напрямку за добу РФ втратила більше чотирьох рот, – Тарнавський

Окупанти втратили не лише живу силу, а і техніку. 

Сили оборони України продовжують просуватися на Таврійському напрямку.

За добу втрати ворога вбитими і пораненими склали понад чотири роти. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. 

"Знищено та пошкоджено 59 одиниць військової техніки противника. Зокрема, вертоліт Ка-52, 14 танків, 10 одиниць БМП, 6 ББМ, МТЛБ, гаубиця 2С19 «Мста-С», гаубиця 2А65 «Мста-Б», протитанковий ракетний комплекс “Корнет”, самохідна артилерійська установка 2С1 «Гвоздика», комплекс РЕБ, 3 БпЛА «Zala», БпЛА «Орлан-10», БпЛА «Орлан-30»", – повідомив командувач. 

Також було знищено склад з боєприпасами ворога.

За словами речника Генштабу Андрія Ковальова, українська армія просувається на Бердянському, Маріупольському та Бахмутському напрямках. Є часткові успіхи. На лініях оборони захисники не втратили жодної позиції. 

Про перші підсумки українських наступальних операцій читайте на LB.ua в матеріалах експерта Центру оборонних стратегій Віктора Кевлюка "Засвіт встали козаченьки" та Кирила Данильченка ака Роніна "Наступ. Легко не буде". 

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