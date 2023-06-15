Окупанти втратили не лише живу силу, а і техніку.

Сили оборони України продовжують просуватися на Таврійському напрямку.

За добу втрати ворога вбитими і пораненими склали понад чотири роти. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Знищено та пошкоджено 59 одиниць військової техніки противника. Зокрема, вертоліт Ка-52, 14 танків, 10 одиниць БМП, 6 ББМ, МТЛБ, гаубиця 2С19 «Мста-С», гаубиця 2А65 «Мста-Б», протитанковий ракетний комплекс “Корнет”, самохідна артилерійська установка 2С1 «Гвоздика», комплекс РЕБ, 3 БпЛА «Zala», БпЛА «Орлан-10», БпЛА «Орлан-30»", – повідомив командувач.

Також було знищено склад з боєприпасами ворога.

За словами речника Генштабу Андрія Ковальова, українська армія просувається на Бердянському, Маріупольському та Бахмутському напрямках. Є часткові успіхи. На лініях оборони захисники не втратили жодної позиції.

Про перші підсумки українських наступальних операцій читайте на LB.ua в матеріалах експерта Центру оборонних стратегій Віктора Кевлюка "Засвіт встали козаченьки" та Кирила Данильченка ака Роніна "Наступ. Легко не буде".