ЗСУ не втратили жодної позиції на лініях оборони, наступ триває за трьома напрямками, – речник Генштабу

Українські війська продовжують і оборонні, і наступальні дії та мають частковий успіх. На лініях оборони жодної позиції не втрачено.

Про це повідомив речник Генерального штабу Андрій Ковальов. За його словами, наступальні дії сили оборони проводять на Бердянському, Маріупольському та Бахмутському напрямках.

"На Бердянському напрямку бої тривають у районі Макарівки. На Маріупольському напрямку бої тривають в районі Новоданилівки та Новопокровки", – сказав Ковальов.

На Бахмутському підрозділи ЗСУ вели штурмові дії за напрямами Роздолівка, Краснополівка та Верхівка-Ягідне. Мали успіхи.

"За добу противник збільшив кількість ракетних та авіаційних ударів. Ворог здійснив пуски шести крилатих ракет Х-22, чотирьох ракет морського базування «Калібр», чотирьох Х-101 та 535 та застосував 30 БпЛА типу «Шахед» на Харківщині, Донеччині, Кіровоградщині, Одещині", – зазначив Ковальов.

ППО збила три "калібри", одну Х-101 та 29 ударних БпЛА. Окупанти продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. У населеному пункті Хмельницьке Запорізької області в приміщенні колишнього клубу росіяни облаштували для себе шпиталь. Загальна кількість – понад 100 поранених, більшість доставлені з району Токмака.

Нагадаємо, за останні девʼять днів просування росіян Україною не зафіксовано. Ворог концентрує зусилля, щоб зупинити наступ. Українські військові поступово просуваються, долаючи оборонні укріплення окупантів.