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Сили ППО збили уночі ворожі “Шахеди” на підльоті до Харкова

Постраждалих немає.

Сили ППО збили уночі ворожі “Шахеди” на підльоті до Харкова
Уламки "Шахеда", ілюстративне фото
Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

Сьогодні після першої ночі у Харкові пролунало кілька гучних вибухів. В області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомила у Telegram поліція Харківської області.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що вибухи, які чули жителі міста, “ були відпрацюванням нашої ППО по ворожим цілям”.

“Шахеди”, що летіли на місто, були збиті на підльоті до Харкова”, – зазначив він.

 

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, вночі 15 червня в період з 00:20 по 04:30 російські окупанти завдали ракетного удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами типу “Shahed”. Іранські “Шахеди” противник запускав з північного та південного напрямків. Усі 20 ударних дронів було знищено.

 

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