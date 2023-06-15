Президент України провів годинну розмову із президентом Польщі Анджеєм Дудою, котра передусім торкалась безпекової тематики. Обговорили ситуацію на полі бою зараз, зброя для наших воїнів, снаряди.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Польща цілком реалістично сприймає потребу в членстві України в НАТО. І це об’єктивна потреба. Ми разом напрацьовуємо конкретний зміст для саміту Альянсу у Вільнюсі. Це саме той момент, коли мають бути повністю розбиті російські припущення, що нібито хтось у НАТО досі боїться Росії. Такі припущення підживлюють російські агресивні амбіції. Маємо й можемо їх знешкодити. Дякуємо Польщі за підтримку України й реального посилення НАТО”, - наголосив президент.

Він додав, що Україна готується до Конференції з відновлення України, яка вже наступного тижня відбудеться в Лондоні. Це буде вагомий захід, дуже представницький, який об’єднає і політичні, і бізнесові зусилля заради відновлення нашої країни та нормального життя наших людей. Ключовий український принцип – простий і справедливий, а саме: жодної руїни в Україні не залишиться. Все відбудуємо, все відновимо, і вже точно знаємо, які кроки в якому таймінгу та якими силами потрібно зробити, щоб перемогти російську агресію й нашою відбудовою. Коли руїни зникають, то програє не просто агресор, а сама ідея агресії.

“Продовжуємо й нашу комунікацію з партнерами щодо російського ракетного виробництва. Сьогодні російські нелюди завдали чергових ракетних ударів по Одесі – з “Калібрів”. Десятки компонентів цих “Калібрів” поставлені в Росію з інших країн. Очевидно, що кожен такий шлях постачання – це шлях посилення терору. Світ має інструменти, щоб перекрити всі подібні шляхи – з кожної країни, від кожної компанії, чиї компоненти використовуються російськими виробниками ракет”, - наголосив голова держави.

Володимир Зеленський також підписав нові укази про відзначення наших воїнів державними нагородами, зокрема й воїнів Повітряних сил, протиповітряної оборони. Також нагородами відзначені наші розвідники та військовослужбовці Збройних Сил – бойових бригад і підрозділів. Загалом 331 воїн. 331 героїчне життя.

Нагадаємо, 15 червня в Одесі вшановуватимуть пам’ять загиблих в ніч на 14 червня від російського ракетного удару.