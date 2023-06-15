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Коли руїни зникають, то програє не просто агресор, а сама ідея агресії, - Зеленський

Ключовий український принцип – жодної руїни в Україні не залишиться.

Коли руїни зникають, то програє не просто агресор, а сама ідея агресії, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України провів годинну розмову із президентом Польщі Анджеєм Дудою, котра передусім торкалась безпекової тематики. Обговорили ситуацію на полі бою зараз, зброя для наших воїнів, снаряди. 

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Польща цілком реалістично сприймає потребу в членстві України в НАТО. І це об’єктивна потреба. Ми разом напрацьовуємо конкретний зміст для саміту Альянсу у Вільнюсі. Це саме той момент, коли мають бути повністю розбиті російські припущення, що нібито хтось у НАТО досі боїться Росії. Такі припущення підживлюють російські агресивні амбіції. Маємо й можемо їх знешкодити. Дякуємо Польщі за підтримку України й реального посилення НАТО”, - наголосив президент.

Він додав, що Україна готується до Конференції з відновлення України, яка вже наступного тижня відбудеться в Лондоні. Це буде вагомий захід, дуже представницький, який об’єднає і політичні, і бізнесові зусилля заради відновлення нашої країни та нормального життя наших людей. Ключовий український принцип – простий і справедливий, а саме: жодної руїни в Україні не залишиться. Все відбудуємо, все відновимо, і вже точно знаємо, які кроки в якому таймінгу та якими силами потрібно зробити, щоб перемогти російську агресію й нашою відбудовою. Коли руїни зникають, то програє не просто агресор, а сама ідея агресії. 

“Продовжуємо й нашу комунікацію з партнерами щодо російського ракетного виробництва. Сьогодні російські нелюди завдали чергових ракетних ударів по Одесі – з “Калібрів”. Десятки компонентів цих “Калібрів” поставлені в Росію з інших країн. Очевидно, що кожен такий шлях постачання – це шлях посилення терору. Світ має інструменти, щоб перекрити всі подібні шляхи – з кожної країни, від кожної компанії, чиї компоненти використовуються російськими виробниками ракет”, - наголосив голова держави.

Володимир Зеленський також підписав нові укази про відзначення наших воїнів державними нагородами, зокрема й воїнів Повітряних сил, протиповітряної оборони. Також нагородами відзначені наші розвідники та військовослужбовці Збройних Сил – бойових бригад і підрозділів. Загалом 331 воїн. 331 героїчне життя.

Нагадаємо, 15 червня в Одесі вшановуватимуть пам’ять загиблих в ніч на 14 червня від російського ракетного удару.

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