На Харківщині внаслідок підриву на вибуховому пристрої чоловік отримав поранення

В Ізюмському районі Харківської області чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Чоловік прибирав на подвір'ї домоволодіння та зачепив предмет, схожий на міну "пелюстка", - йдеться у повідомленні.

Потерпілого 57-річного мешканця села Кам'янка з травмами доставили до місцевого медичного закладу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, житель Харківської області отримав вибухову травму через вибух невідомого вибухового пристрою. В селі Нова Гусарівка внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета під час покосу трави біля власного городу чоловік зачепив невстановлений вибуховий пристрій.