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На Харківщині внаслідок підриву на вибуховому пристрої чоловік отримав поранення

Попередньо, чоловік зачепив предмет, схожий на міну "пелюстка".

На Харківщині внаслідок підриву на вибуховому пристрої чоловік отримав поранення
Міни типу "Пелюстка"
Фото: Вікіпедія

В Ізюмському районі Харківської області чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої.  

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Чоловік прибирав на подвір'ї домоволодіння та зачепив предмет, схожий на міну "пелюстка", - йдеться у повідомленні. 

Потерпілого 57-річного мешканця села Кам'янка з травмами доставили до місцевого медичного закладу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, житель Харківської області отримав вибухову травму через вибух невідомого вибухового пристрою. В селі Нова Гусарівка внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета під час покосу трави біля власного городу чоловік зачепив невстановлений вибуховий пристрій.

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