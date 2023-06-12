На Харківщині чоловік підірвався на вибуховому пристрої

Житель Харківської області отримав вибухову травму через вибух невідомого вибухового пристрою.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

В селі Нова Гусарівка внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета під час покосу трави біля власного городу чоловік зачепив невстановлений вибуховий пристрій.

Внаслідок вибуху 55-річний чоловік отримав численні травми, для надання медичної допомоги його доставили до лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Поліцейські нагадали, що мінна небезпека на деокупованій території та у населених пунктах, де велись активні бойові дії, залишається дуже високою.

Нагадаємо, в Ізюмському районі Харківської області чоловік отримав поранення внаслідок вибуху міни “Пелюстка”. 36-річний мешканець с. Кам'янка знайшов у себе на дворі каструлю, яку викинув. Після цього здетонував вибуховий пристрій.