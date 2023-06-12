За добу росіяни завдають по Авдіївці від 20 до 35 масованих ударів

Позиції Сил оборони навколо міста обстрілюють від 150 до 300 разів щодоби.

Авдіївку на Донеччині російська окупаційна армія атакує майже щодня. Так, в середньому по місту за добу ворог завдає від 20 до 35 масованих ударів.

Про це сказав очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, інформує Громадське радіо.

«Майже кожного дня російські окупанти завдають по місту авіаракетних ударів. Якщо говорити конкретніше, то в середньому за добу від 20 до 35 разів російські окупанти масовано потужно обстрілюють Авдіївку. Щодо авіаракетних ударів, то їх в середньому від 4 до 6, іноді — до 8. Позиції Сил оборони України навколо міста обстрілюють від 150 до 300 разів щодоби», — розповів Барабаш.

Нагадаємо, що у понеділок 12 червня о 9:10 ранку росіяни вдарили двома ракетами по Авдіївці Донецької області. Внаслідок обстрілу двоє людей дістали поранення.

Також в Авдіївці шукають дитину, яку батьки ховали від евакуації.