Росіяни вивели в Чорне море фрегат з 8 "калібрами"

Вранці 12 червня ракетоносіїв у Чорному морі не було.

Російські окупаційні війська вивели в Чорне море фрегат, споряджений 8 ракетами типу «Калібр».

Про це в Facebook повідомляє пресслужба Оперативного командування «Південь».

«Ворог продовжує маневри силами та засобами корабельного угруповання. Чергова ротація ракетоносіїв - підводний заведено в пункт базування, на чергування виведено фрегат, споряджений 8 "Калібрами". Рівень ракетної загрози залишається високим», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у понеділок, 12 червня, Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі три кораблі. Ракетоносіїв серед них не було.

11 червня ворог виводив на бойове чергування у Чорне море надводний ракетоносій, споряджений 8 “Калібрами”.