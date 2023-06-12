Комендантська година в такому режимі триватиме до 19 червня включно.

Із вівторка, 13 червня, вводять заборону на вʼїзд до мікрорайону Корабел Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, комендантська година у цьому мікрорайоні діятиме із 15.00 13 червня до 12.00 наступної доби. Комендантська година в такому режимі триватиме до 19 червня включно.

"Буде проводитися розмінування, слідчі дії та роботи комунальних служб", - пояснив Мрочко.

Очільник МВА додав, що евакуація населення триває. Її проводитимуть представники ДСНС та міської військової адміністрації.

"Також після спаду води буде визначено локації видачі гуманітарної допомоги і лікарських засобів, які можна буде отримати з 12:00 по 15:00 щодня", - зауважив Мрочко.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти накрили вогнем Корабельний район Херсона, були поранені волонтери.

Сьогодні очільник Херсонщини повідомив, що з лівого берега області вдалося евакуювати 112 людей.