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Відзавтра вводять заборону на вʼїзд до мікрорайону Корабел Херсона

Комендантська година в такому режимі триватиме до 19 червня включно.

Відзавтра вводять заборону на вʼїзд до мікрорайону Корабел Херсона
Фото: EPA/UPG

Із вівторка, 13 червня, вводять заборону на вʼїзд до мікрорайону Корабел Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, комендантська година у цьому мікрорайоні діятиме із 15.00 13 червня до 12.00 наступної доби. Комендантська година в такому режимі триватиме до 19 червня включно. 

"Буде проводитися розмінування, слідчі дії та роботи комунальних служб", - пояснив Мрочко.

Очільник МВА додав, що евакуація населення триває. Її проводитимуть представники ДСНС та міської військової адміністрації.

"Також після спаду води буде визначено локації видачі гуманітарної допомоги і лікарських засобів, які можна буде отримати з 12:00 по 15:00 щодня", - зауважив Мрочко.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти накрили вогнем Корабельний район Херсона, були поранені волонтери.

Сьогодні очільник Херсонщини повідомив, що з лівого берега області вдалося евакуювати 112 людей.

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