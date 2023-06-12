Із вівторка, 13 червня, вводять заборону на вʼїзд до мікрорайону Корабел Херсона.
Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
За його словами, комендантська година у цьому мікрорайоні діятиме із 15.00 13 червня до 12.00 наступної доби. Комендантська година в такому режимі триватиме до 19 червня включно.
"Буде проводитися розмінування, слідчі дії та роботи комунальних служб", - пояснив Мрочко.
Очільник МВА додав, що евакуація населення триває. Її проводитимуть представники ДСНС та міської військової адміністрації.
"Також після спаду води буде визначено локації видачі гуманітарної допомоги і лікарських засобів, які можна буде отримати з 12:00 по 15:00 щодня", - зауважив Мрочко.
Нагадаємо, напередодні російські окупанти накрили вогнем Корабельний район Херсона, були поранені волонтери.
Сьогодні очільник Херсонщини повідомив, що з лівого берега області вдалося евакуювати 112 людей.