Окупанти перемістили у Брянську область РФ ракетні комплекси "Бал", - ЦНС

Комплекс пройшов модернізацію у 2021 році, була збільшена дальність ураження.

Російські війська перемістили у Брянську область берегові ракетні комплекси "Бал", щоб обстрілювати українські міста.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Установка належить 11-й окремій береговій ракетно-артилерійській бригаді військ Чорноморського флоту РФ, що базується в селищі Уташ Краснодарського краю.

Цей дивізіон призначений для ураження кораблів, проте "Бал" отримав таку ж дальність та можливість стрільби по сухопутних цілях, як і береговий ракетний комплекс "Бастіон", що застосовує ракету "Онікс". Для цього на озброєння комплексу стоять ракети Х-35/35У, які пройшли модернізацію у 2021 році. Їхня дальність збільшена з 260 до 500 км.

"Бал" - це російський береговий мобільний ракетний комплекс з протикорабельною ракетою Х-35. Комплекс призначений для контролю територіальних вод і проливних зон; захисту військово-морських баз, інших берегових об'єктів та інфраструктури узбережжя; захисту узбережжя на небезпечних напрямках ймовірного висадження десанту.

Нагадаємо, що як розповів спікер Повітряних сил Юрій Ігнат, Російська Федерація досі здатна виготовляти високоточні крилаті ракети завдяки тому, що змогла обходити санкції та отримувати необхідні комплектуючі.