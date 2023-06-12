Для укриття в Києві замовили електросковорідку за 720 тисяч грн і овочерізку за 130 тисяч, - Ємець

Про це свідчать дані в системі Prozorro.

У Дніпровському районі Києва для укриття в одному з ліцеїв замовили електросковорідку за 720 тисяч гривень.

Про це повідомив у фейсбуці депутат Київради Леонід Ємець з посиланням на дані системи Prozorro.

Тендер оголошено як "Технологічне обладнання в укриття закладу освіти".

Ємець також зазначив, що раніше також стало відомо про закупівлю для укриття електричних овочерізок за 130 тисяч гривень.

"Коли ми знайшли тендер на закупівлю в укриття електричних овочерізок за 130 тсяч грн штука, я думав більше мене нічого не здивує. Але супер електрична сковорідка з тачскріном і ціною 720 тисяч грн за штуку, це навіть для мішленівського ресторану перебор, не те що для укриття Дніпровського району!!!", - написав депутат.

"І це ми так по верхам, просто глянули «прозоро». Хоча є аудиторські служби які мають це робити за гроші і на постійній основі. З нетерпінням чекаю коли зможемо задати питання і отримати відповіді", - додав він.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що начальника Управління Святошинської РДА Києва та підрядника підозрюють у розкраданні 800 тисяч грн на ремонті укриттів.

Також Офіс Генпрокурора повідомивляв, що чиновники Голосієвської РДА забезпечили підконтрольній фірмі перемогу в тендері по ремонту укриттів. Підрядник, один з учасників схеми, отримав підозру.

За даними ДСНС, в Україні наразі перевірили близько 63 тисячі укриттів. Зачиненими виявилися 9,3 %, непридатними до використання 23,6 %. У Києві обстежено 4 655 укриттів, з них зачиненими виявилися 0,6 %, непридатними до використання - 34,6 %.