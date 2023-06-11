В Україні перевірили близько 63 тисячі укриттів. Зачиненими виявилися 9,3 %, непридатними до використання 23,6 %.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що станом на 10 червня обстежено 62 912 укриттів. Не обстежено 0,6 % від загальної кількості через бойові дії.

У Києві обстежено 4 655 укриттів, з них зачиненими виявилися 0,6 %, непридатними до використання — 34,6 %.

"На території України працювали майже 2 тисячі груп у складі представників місцевих органів виконавчої влади, ДСНС та Нацполіції", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, начальника Управління Святошинської РДА Києва та підрядника підозрюють у розкраданні 800 тисяч грн на ремонті укриттів.