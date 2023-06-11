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На Херсонщині площа підтоплених територій зменшилась вдвічі

Вода відійшла з трьох сіл Бериславського району.

На Херсонщині площа підтоплених територій зменшилась вдвічі
Фото: Telegram/Zelenskiy

У Херсонській області площа підтоплених унаслідок підриву загарбниками Каховської ГЕС територій зменшилася майже вдвічі, до 77,78 км кв.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

"Площа затоплених територій зменшилася майже вдвічі: зі 139 до 77,78 кілометра квадратного. Рівень затоплення становить 4,07 метра. Протягом вчорашнього дня вода відійшла з трьох сіл Бериславського району – Миколаївки, Львового та Ольгівки", - йдеться в дописі.

На правому березі підтопленими залишаються 32 населені пункти, в яких пішов під воду 3821 житловий будинок. На тимчасово окупованих територіях підтоплено 14 населених пунктів. 

Нагадаємо, що за даними МВС, на Херсонщині через підрив росіянами Каховської ГЕС загинуло 5 людей, на Миколаївщині є один загиблий.

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