У Києві перевірили всі укриття: 14% не можуть бути сховищами

У Києві комісія завершила позапланову перевірку захисних споруд. Придатним є 3041 об’єкт, тобто 65%, ще 973 (21%) можуть бути укриттями за умови належного облаштування.

Про це повідомляє заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Загалом міські та районні служби спільно з представниками поліції та ДСНС проінспектували всі 4 655 укриттів і сховищ.

Не відповідає технічним умовам приміщень, де можуть бути укриття – 641 (14%).

“Ми отримали від Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України фінальні результати перевірки, що тривала 10 днів: 65% укриттів визначені придатними до використання, при цьому 15% – взагалі без жодних зауважень. Ці укриття мають необхідне обладнання і устаткування – від примусової вентиляції і санвузлів до засобів пожежогасіння і надання першої медичної допомоги. Наголошую, всі 65% або 3041 укриття кияни можуть використовувати під час повітряної тривоги, і будь-які маніпуляції та викривлені факти з цього приводу лише дезорієнтують людей”, − сказав Пантелеєв.

З непридатних укриттів та укриттів, що потребують облаштування 851 об’єкт (53%) належить до сфери управління районних у місті Києві державних адміністрацій, 575 об’єктів (35%) – до приватної форми власності, 170 об’єктів (11%) – до державної сфери управління, 18 об’єктів (1%) – до сфери управління КМДА.

Чиновник також зазначив, що під час інспекцій фіксували оперативність відкриття укриттів. Так, вільний доступ є до 2048 приміщень (67%), доступ протягом 5 хвилин – у 993 приміщеннях (32,7%), зачиненими виявилися – 28 (0,3%).

Нагадаємо, що начальника Управління Святошинської РДА та підрядника підозрюють у розкраданні 800 тисяч грн на ремонті укриттів.

Також у столиці планують оснастити близько 3 тисяч укриттів та сховищ автоматизованою системою відкриття, щоб доступ до укриттів під час повітряної тривоги був гарантованим.