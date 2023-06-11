Влада Калузької області РФ заявила про падіння двох дронів у регіоні

Також на півдні Бєлгородської області, що межує з Україною, 15 вагонів порожнього вантажного потяга зійшли з рейок.

Два безпілотники впали вранці в неділю в Калузькій області Росії, повідомив губернатор регіону Владислав Шапша, пише The Guardian з посиланням на ЗМІ.

Один дрон впав біля села Стрілківка, інший – у лісі в Мединському муніципальному районі.

На півночі Калузька область межує з Московською.

За інформацією Шапші, постраждалих немає, руйнування незначні.

Також у Росії 15 вагонів порожнього вантажного потяга зійшли з рейок на півдні Бєлгородської області, що межує з Україною. Аварія сталася біля вокзалу в Олексіївському муніципальному районі, поїзд був порожній. Детальнішої інформації немає.

Нагадаємо, CNN з посиланням на джерела у розвідці написало, що Київ створив у Росії мережу агентів та симпатиків, які працюють над проведенням диверсій проти російських цілей, і почала давати їм безпілотники для організації атак.