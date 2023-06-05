Україна створила у Росії систему агентів для диверсій і дає їм дрони для атак, − CNN

Посадовці США вважають, що ці проукраїнські агенти здійснили атаку безпілотників проти Кремля на початку травня, запустивши їх з території РФ.

Україна створила всередині Росії мережу агентів та симпатиків, які працюють над проведенням диверсій проти російських цілей, і почала давати їм безпілотники для організації атак.

Про це пише CNN з посиланням на джерела, що знайомі з даними американської розвідки з цього питання.

Посадовці США вважають, що ці проукраїнські агенти здійснили атаку дронів проти Кремля на початку травня, запустивши безпілотники з території РФ, а не з України до Москви.

Незрозуміло, чи інші атаки безпілотників, здійснені нещодавно, зокрема одна, спрямована на житловий квартал під Москвою, і удар по нафтопереробних заводах на півдні Росії, також були здійснені з території Росії чи здійснені цією мережею проукраїнських оперативників.

Американці вважають, що Київ надав їм безпілотники українського виробництва і немає жодних доказів того, що удари здійснювалися з дронів, наданих США.

Посадовці не можуть точно сказати, як Україні вдалося доправити безпілотники до тилу ворога. Два джерела повідомили CNN, що Київ встановив добре відпрацьовані маршрути контрабанди, які можна використовувати для відправлення безпілотників або їхніх компонентів до Росії, де їх потім збирають.

Співробітник європейської розвідки зазначив, що російсько-український кордон великий і його дуже важко контролювати, а тому він є придатним для контрабанди. “Ви також повинні враховувати, що це периферійна територія Росії. Виживання − проблема кожного, тому готівка творить чудеса”, − сказав він.

Хто саме контролює ці активи також незрозуміло, але окремі посадовці США вважають, що тут замішані елементи з розвідувальної спільноти України. За словами двох джерел, президент України Володимир Зеленський встановив загальні параметри того, що дозволено робити його службам розвідки та безпеки, але не кожна операція потребує його згоди.

“Протягом останнього року в Росії лунає безперервний барабанний бій таємничих пожеж і вибухів, спрямованих на нафтові та паливні бази, залізниці, військкомати, склади та трубопроводи. Але посадовці помітили пожвавлення цих атак на російській землі в останні тижні, починаючи з нападу на будівлю Кремля. Схоже, це “кульмінація місяців зусиль” українців зі створення інфраструктури для такого саботажу”, − пише видання.

Окрім того, представник Служби безпеки України розповів CNN, що вибухи та удари безпілотників на території РФ продовжуватимуться.

Публічно високопосадовці США засудили удари всередині Росії, попереджаючи про можливу ескалацію війни. Але в приватній розмові з CNN американські та західні чиновники заявили, що транскордонні атаки є розумною військовою стратегією, яка може зменшити ресурси Росії на захист власної території на тлі підготовки ЗСУ до контрнаступу.

Нагадаємо, у травні газета New York Times написала, що за атакою безпілотників на Кремль можуть стояти українські спецслужби. Американські агентства дійшли попередньої оцінки про можливу причетність українців завдяки перехопленим повідомленням, у яких російські посадовці звинувачували Україну, та іншим повідомленням, у яких українські офіційні особи заявляли, що вважають їхню країну відповідальною за атаку.

Україна категорично відкинула спроби Росії покласти на неї відповідальність за "атаку". В Офісі президента не виключили, що це може свідчити про підготовку Москвою масштабного теракту.

Американський Інститут вивчення війни припустив, що Росія, ймовірно, влаштувала "атаку" дронів на Кремль, намагаючись донести війну до російської внутрішньої аудиторії та створити умови для ширшої мобілізації суспільства. У США 4 травня зазначили, що поки не мають доказів причетності України.