У США після переслідування винищувачами F-16 розбився приватний літак

Сполучені Штати підняли винищувачі F-16 у погоні за приватним літаком, який здійснював несанкціонований політ і порушив повітряний простір навколо Вашингтона, а згодом впав у горах Вірджинії. Унаслідок катастрофи загинуло чотири особи.

Про це пише Reuters з посиланням на посадовців.

На борту літака Cessna Citation, перебували чотири людини. Рятувальники на місці катастрофи живим нікого не виявили. Літак був зареєстрований на Encore Motors з Мельбурна, штат Флорида. Власник компанії розповів Washington Post, що на борту були його дочка, онук і її няня.

Згідно з інформацією одного з джерел, літак Cessna міг летіли на автопілоті.

Винищувачам дозволили пересуватися на надзвукових швидкостях, літаки використовували сигнальні ракети, намагаючись привернути увагу пілота. Відомо, що F-16 не стали причиною катастрофи.

“Cessna вилетів з муніципального аеропорту Елізабеттон у штаті Теннессі і прямував до аеропорту Лонг-Айленд Макартур в Нью-Йорку, приблизно за 80 км на схід від Мангеттена. Літак досяг району Нью-Йорка, а потім розвернувся майже на 180 градусів.

Нагадаємо, у травні навчально-тренувальний літак Військово-повітряних сил Фінляндії Hawk розбився в місті Кеуруу в центральній частині країни.