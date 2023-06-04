Унаслідок обвалу гори у Китаї загинуло щонайменше 14 осіб

Чотирнадцять людей загинули, ще п'ятеро зникли безвісти внаслідок обвалу гори в неділю в місті Лешань провінції Сичуань на південному заході Китаю.

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на місцеву владу.

Обвалення сталося близько 6 години ранку на лісовій фермі в селищі Йогшенг міського району Цзинькоухе.

Рятувальна команда з понад 180 людей все ще шукає зниклих безвісти.

Нагадаємо, торік на гірськолижному курорті Туреччини загинув співробітник ООН, 45-річний канадієць Майкл Крифт потрапив під лавину.