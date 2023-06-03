Китай пропонує Україні “всі можливі засоби” для припинення війни з Росією, – Bloomberg

Пекін продовжує намагатися відіграти роль посередника, незважаючи на зв’язки з Москвою. Китайська сторона пообіцяла розширити військовий зв’язок з Києвом.

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу сьогодні, 3 червня, запропонував міністру оборони України Олексію Резнікову використати “всі можливі засоби”, щоб спробувати припинити війну з Росією, а також пообіцяв розширити військовий зв’язок з Києвом.

Про це пише Bloomberg із посиланням на заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова.

Лі зустрівся з міністром оборони Олексієм Резніковим і його командою в суботу на саміті з питань безпеки Шангрі-Ла в Сінгапурі, причому Китай продовжує наполягати на ролі миротворця в конфлікті, незважаючи на тісні політичні та економічні зв'язки з Москвою.

За словами Гаврилова, під час зустрічі українська сторона прагнула поглибити розуміння Пекіном ситуації в Україні.

"Вони готові до спілкування для розширення контактів між українським і китайським військовим керівництвом. Сподіваюся, ми побачимо якусь динаміку після зустрічі", - сказав Гаврилов за підсумками переговорів з китайськими чиновниками.

Зазначається, що Пекін активізував зусилля з переговорів щодо припинення війни Росії проти Україні в рамках більш широкого плану, який очолює президент Сі Цзіньпін. Пропозиція Пекіна містить заклик до припинення вогню, який Україна, США та їхні союзники відхилили, оскільки це фактично допомогло б Росії консолідувати територіальні здобутки.

Раніше в суботу міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто пристрасно захищав нову мирну пропозицію для України, яка залишить російські війська на місці, заявивши, що азіатські країни знають ціну війни так само добре або краще, ніж їхні європейські колеги.

Цю пропозицію відхилив Резніков, який раніше під час панельної дискусії сказав, що «це схоже на російський план, а не на індонезійський».

“Нам потрібно виграти цю війну, після чого ми будемо домовлятися з кремлівським режимом або новим лідером”, – додав він.

Зі свого боку, українське МЗС відреагувало на "мирний план" від Індонезії про "демілітаризовану зону" та референдум.

У відомстві зазначили, що припинення вогню без виводу російських військ із території України дозволить Росії виграти час, перегрупуватися, закріпитися на окупованих територіях та накопичити сили для нової хвилі агресії, підкреслив речник міністерства.

За словами Гаврилова, українські офіційні особи також «декілька разів» спілкувалися з делегацією США під час конференції в Сінгапурі, включаючи зустріч між Резніковим і міністром оборони Ллойдом Остіном у п'ятницю.

“Ми маємо їхню повну підтримку”, — сказав він.

Раніше LB повідомляло, що Резніков провів зустріч з міністром оборони Китаю.

Нагадаємо, що у Сінгапурі стартував Азійський саміт безпеки “діалог Шангрі-Ла”, у центрі якого, як очікується, стане питання загострення конкуренції між Сполученими Штатами та Китаєм.

Китай також відхилив прохання США про зустріч керівників оборонних відомств обох країн.

Також нагадаємо, наприкінці квітня відбулася телефонна розмова президента Зеленського та лідера КНР Сі Цзіньпіна, за підсумками якої Пекін призначив спецпредставника для для "поглибленого спілкування" щодо врегулювання війни.

17 травня спеціальний представник Китаю Лі Хуей прибув до Києва та провів низку зустрічей з українським керівництвом у Києві. Після цього китайський дипломат провів також консультації у Польщі, Німеччині та Франції.