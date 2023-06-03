Україна не має проходити через етап ПДЧ для вступу в НАТО, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повторив позицію Києва щодо того, що за нинішніх обставин План дій щодо членства вже не має бути обов’язковим елементом на шляху України до НАТО.

Про це він сказав на спільному брифінгу з главою МЗС Естонії Маргусом Цахкною, інформує Європейська правда.

Кулеба зазначив, що однією з ключових тем переговорів з естонським колегою була підготовка до саміту НАТО у Вільнюсі, і Київ та Таллінн мають спільні очікування.

"Ключове, безумовно, – це крок до членства України в НАТО і гарантії безпеки для України", – зазначив Кулеба.

Він додав, що надання Україні ПДЧ за нинішніх обставин вже втратило актуальність як наступний крок на шляху до НАТО.

"Ми вважаємо, що ПДЧ більше не повинен вважатися елементом на шляху до членства. Це механізм, який себе зжив і не повинен застосовуватися до України", – сказав Кулеба.

Як відомо, Фінляндія провела процедуру вступу до НАТО без етапу ПДЧ.

Нагадаємо, що голова уряду Литви Інгріда Шимоніті сподівається, що на саміті НАТО у липні, який пройде у Вільнюсі, Україні запропонують чіткий план вступу до альянсу.

А міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що НАТО не повинно давати надмірних обіцянок таким претендентам, як Україна, щодо вступу в Альянс.