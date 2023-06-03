«Сусід закопував у дворі свого синочка з відірваною ручкою – чотири рочки йому було». Розповідь жительки Маріуполя
«Сусід закопував у дворі свого синочка з відірваною ручкою – чотири рочки йому було». Розповідь жительки Маріуполя
Начальник КМВА заявив, що жоден із керівників у Києві не має права знімати відповідальність за смерті киян біля укриття
Начальник КМВА заявив, що жоден із керівників у Києві не має права знімати відповідальність за смерті киян біля укриття
У США контрольований штучним інтелектом безпілотник "вбив" свого оператора
У США контрольований штучним інтелектом безпілотник "вбив" свого оператора
У російському Курську пошкоджені декілька бойових літаків Су-34
У російському Курську пошкоджені декілька бойових літаків Су-34
Саміт у Молдові: тренування українських пілотів і коаліція Patriot
Саміт у Молдові: тренування українських пілотів і коаліція Patriot
Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
СБУ і БЕБ викрили ще одну масштабну схему привласнення 600 млн грн "Укртатнафти", тут фігурує бізнес-партнер Коломойського
СБУ і БЕБ викрили ще одну масштабну схему привласнення 600 млн грн "Укртатнафти", тут фігурує бізнес-партнер Коломойського
Представник Китаю в Україні закликав “припинити надсилати зброю на поле бою”
Представник Китаю в Україні закликав “припинити надсилати зброю на поле бою”
Росія готує провокацію на заводі "Кримський титан". Постраждати може не лише Україна, а і Туреччина
Росія готує провокацію на заводі "Кримський титан". Постраждати може не лише Україна, а і Туреччина
ГоловнаПолітика

Україна не має проходити через етап ПДЧ для вступу в НАТО, - Кулеба

Це механізм, який втратив актуальність щодо України, вважає міністр.

Україна не має проходити через етап ПДЧ для вступу в НАТО, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повторив позицію Києва щодо того, що за нинішніх обставин План дій щодо членства вже не має бути обов’язковим елементом на шляху України до НАТО. 

Про це він сказав на спільному брифінгу з главою МЗС Естонії Маргусом Цахкною, інформує Європейська правда.

Кулеба зазначив, що однією з ключових тем переговорів з естонським колегою була підготовка до саміту НАТО у Вільнюсі, і Київ та Таллінн мають спільні очікування. 

"Ключове, безумовно, – це крок до членства України в НАТО і гарантії безпеки для України", – зазначив Кулеба.

Він додав, що надання Україні ПДЧ за нинішніх обставин вже втратило актуальність як наступний крок на шляху до НАТО. 

"Ми вважаємо, що ПДЧ більше не повинен вважатися елементом на шляху до членства. Це механізм, який себе зжив і не повинен застосовуватися до України", – сказав Кулеба.

Як відомо, Фінляндія провела процедуру вступу до НАТО без етапу ПДЧ.

Нагадаємо, що голова уряду Литви Інгріда Шимоніті сподівається, що на саміті НАТО у липні, який пройде у Вільнюсі, Україні запропонують чіткий план вступу до альянсу.

А міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що НАТО не повинно давати надмірних обіцянок таким претендентам, як Україна, щодо вступу в Альянс.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies