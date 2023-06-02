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Цього не станеться найближчим часом, – Бен Воллес про вступ України до НАТО

"Ми повинні бути реалістами”.

Цього не станеться найближчим часом, – Бен Воллес про вступ України до НАТО
Бен Воллес
Фото: ЕРА/UPG

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що НАТО не повинно давати надмірних обіцянок таким претендентам, як Україна, щодо вступу в Альянс.

Про це пише Європейська правда з посиланням на The Washington Post.

Голова британського оборонного відомства зазначив, що Україна не стане членом НАТО найближчим часом. Воллес вказав на розбіжності щодо шляху Києва до Альянсу, які наразі існують. На його думку, НАТО та Євросоюз не повинні повторювати помилки минулого і давати надмірних обіцянок таким претендентам, як Україна.

"Ми повинні бути реалістами і сказати: "Цього не станеться у Вільнюсі (на саміті лідерів НАТО, який запланований на липень, – ред), цього не станеться найближчим часом", – заявив Воллес.

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"Але що можуть зробити ті держави, які хочуть бути більш орієнтованими на майбутнє, щоб допомогти Україні і надати їй не 100-відсоткову, але подібну до тієї, яку надає НАТО, допомогу?" – поставив запитання очільник Міноборони Британії.

Воллес сказав, що низка країн готові укласти двосторонні або багатосторонні "пакти про взаємну оборону" з Україною і взяти на себе зобов'язання щодо довгострокових планів розбудови військового потенціалу країни, щоб переконатися, що вторгнення в Україну у майбутньому буде дорого коштувати Росії чи комусь іншому.

На думку Воллеса, такі двосторонні домовленості можуть мати успіх у стримуванні Росії, оскільки "російські сухопутні війська будуть значно виснажені протягом наступних 10 років".

Голова Міноборони Британії зазначив, що західні країни, як і раніше, підтримують надання зброї та фінансування Україні, не чинячи тиску на Київ з метою початку мирних переговорів з Росією.

Нагадаємо, на думку Воллеса, НАТО має змусити свої країни-члени збільшити свої військові витрати, якщо Альянс хоче ефективно стримувати Росію після війни в Україні та впоратися з іншими загрозами трансатлантичній безпеці.

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