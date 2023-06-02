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На Рівненщині громадянин Білорусі шпигував за північним кордоном України

Ворожий агент має посвідку на постійне проживання в Україні і тривалий час мешкає на Рівненщині. У поле зору білоруського КДБ він потрапив як колишній командир підрозділу десантно-штурмових військ Радянського Союзу. Тоді він брав активну участь у бойових діях в Афганістані.

На Рівненщині громадянин Білорусі шпигував за північним кордоном України
Фото: Рівненська обласна прокуратура

СБУ заявила про затримання агента білоруського КДБ, який шпигував за північним кордоном України. 

Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

“Служба безпеки викрила ще одного ворожого агента у результаті контрдиверсійних заходів на півночі України. Інформатором виявився громадянин Білорусі, який має посвідку на постійне проживання в нашій державі і тривалий час мешкає на Рівненщині”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення РФ він був завербований співробітником білоруського КДБ та здійснював розвідувально-підривну діяльність проти України. Завданням агента був збір даних про оборону північних кордонів нашої держави та маршрути переміщення військової техніки. 

Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника за місцем його проживання під час чергової спроби передачі розвідданих до РБ.

Встановлено, що у поле зору білоруського КДБ він потрапив як колишній командир підрозділу десантно-штурмових військ Радянського Союзу. Тоді він брав активну участь у бойових діях в Афганістані.

Для виконання розвідзавдань на Рівненщині він обходив прикордонну територію і спостерігав за переміщенням Сил оборони.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала російського “крота” у лавах ЗСУ. Завербований росіянами мешканець Бахмута збирав у лавах ЗСУ інформацію про західне озброєння та “полював” на ППО. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення.

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