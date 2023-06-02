Парламент Швейцарії відхилив дозвіл третім країнам реекспортувати зброю в Україну

Нижня палата парламенту Швейцарії – Національна рада – відхилила у четвер, 1 червня, законопроєкт, відомий як Lex Ukraine, який дозволив би третім державам передавати Україні зброю швейцарського виробництва.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У законодавчій ініціативі йшлося про те, щоб дозволити реекспорт зброї до кінця 2025 року. Її прихильники стверджували, що Швейцарія повинна надавати більше підтримки Україні та робити свій внесок у європейську безпеку.

З іншого боку, опоненти зауважували, що непрямі постачання озброєнь є проблематичними з точки зору принципів нейтралітету і що це питання "поваги до швейцарського законодавства".

Представники консервативної Швейцарської народної партії до того ж висловили сумнів, чи непрямі постачання швейцарської зброї матимуть вирішальну роль для війни.

Утім, дискусія про зброю для України триває і після рішення Національної ради. Як зауважує сайт законодавчого органу Швейцарії, на розгляді в парламенті перебуває кілька пропозицій на цю тему. Зокрема йдеться не про виняток, а про фундаментальні зміни до так званого Закону про військові матеріали.

Раніше уряд у Берні (Федеральна рада) відмовляв Німеччині, Іспанії та Данії в проханнях про зброю Україні. У лютому Швейцарія заборонила Іспанії передати українцям ППО її виробництва.

Наразі Федеральна рада Швейцарії може дозволити реекспорт виробленої в країні зброї лише у виняткових випадках, наприклад якщо Рада Безпеки ООН засудить війну Росії проти України. Однак цей варіант виключений, оскільки РФ має в Радбезі ООН право вето.

Тим часом Європарламент схвалив план щодо збільшення виробництва боєприпасів для України. Ухвалений закон має на меті збільшити виробничі потужності ЄС для усунення поточної нестачі оборонної продукції.