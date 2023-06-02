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Правоохоронці підозрюють жителя Скадовська у пособництві російським загарбникам

Також його підозрюють у проведенні незаконного референдуму.

Правоохоронці підозрюють жителя Скадовська у пособництві російським загарбникам
Фото: Нацполіція

Співробітники поліції повідомили жителю Скадовська у Херсонській області про підозру у пособництві російським загарбникам та проведенні незаконного референдуму.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Поліцейські з’ясували, що у травні 2022 року підозрюваний добровільно пішов на співпрацю з окупантами та був призначений на посаду “тимчасово виконуючого обов’язки головного лікаря державної бюджетної установи охорони здоров’я” у Скадовську.

Чоловік надав вказівку провести інвентаризацію всього майна, яке перебувало на балансі лікарні, і потім перереєстрував медзаклад за російським законодавством.

Також поліцейські встановили, що підозрюваний агітував людей до працевлаштування у незаконно створену установу. А у разі відмови він погрожував звільненням із займаних посад. 

Зарплата медперсоналу виплачували у рублях, також підозрюваний проводив зібрання працівників та наголошував, що медичний заклад перейшов під окупаційну владу.

Крім того, підозрюваний публічно проголосив про проведення незаконного референдуму з питань входження до складу РФ тимчасово окупованої території Херсонської області.

Оскільки, за даними слідства, підозрюваний перебуває на лівобережжі Херсонщини, йому повідомлено про підозру заочно.

Чоловіка підозрюють в пособництві державі-агресору та колабораційній діяльності. 

Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 15 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше слідчі поліції Херсонської області повідомили про підозру в колабораціонізмі трьом місцевим мешканкам. Вони підтримали окупацію області військами РФ та добровільно погодилися співпрацювати з агресорами. Колаборантки зайняли різні посади в незаконно створеній організації “Союз матерів Херсона” та здійснювали інформаційну підтримку політики окупаційної влади.

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