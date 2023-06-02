Росіяни відкрили в Чонгарі неофіційний СІЗО, - правозахисники

Офіційно про цей СІЗО окупаційна влада не повідомляє.

В селі Чонгар у Херсонській області російська окупаційна адміністрація відкрила неофіційний слідчий ізолятор.

Про це повідомила Кримська правозахисна група (КПГ).

Російська окупаційна влада не повідомляє про цей СІЗО офіційно.

Як розповіли КПГ проінформовані джерела в тимчасово окупованому Криму, в СІЗО перевели частину політичних вʼязнів із півдня, які утримувались у СІЗО №2 Сімферополя.

Туди ж потрапляють люди, яких затримують з політичних мотивів у Херсонській та Запорізькій областях. Серед інших, там тримають близько 10 затриманих за підозрою в участі у кримськотатарському батальйоні ім. Номана Челебіджіхана.

Нагадаємо, російські окупанти після переведення не видають кримському політв'язню Наріману Джелялу його ліки від посиленого болю у хребті.

6 вересня 2021 року підконтрольний Росії суд в окупованому Сімферополі заарештував Нарімана Джеляла на два місяці. ФСБ Росії закидає йому та ще двом кримським татарам – двоюрідним братам Азізу та Асану Ахтемовим – підрив газопроводу в селі Перевальне.

21 вересня 2022 року у "Верховному суді" окупованого Криму Наріману Джелялову було призначено покарання у вигляді 17 років ув’язнення з відбуванням строку в колонії суворого режиму. Також він має виплатити штраф у розмірі 700 тис. рублів, а після відбуття покарання на півтора року запроваджується обмеження у правах.