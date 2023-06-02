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Україна чітко розуміє, яка кількість систем Patriot потрібна для захисту неба, - Зеленський

"Наше завдання – не 70-75% ураження цілей, а 100%", - сказав глава держави.

Україна чітко розуміє, яка кількість систем Patriot потрібна для захисту неба, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Україна чітко розуміє, яка кількість систем Patriot потрібна їй для захисту неба.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками ЗМІ після переговорів із президентом Естонії Аларом Карісом у Києві, йдеться на сайті глави держави.

Зеленський зауважив, що вже відбувся початковий етап формування коаліції Patriot, про яку, зокрема, оголосили на саміті Європейської політичної спільноти у Молдові.

"У нас були дуже важливі розмови щодо цього з Німеччиною, Данією, Нідерландами, ми говорили також із лідерами Європейського Союзу. Питання не в тому, що кожна з цих країн може надати нам це (системи ППО, – Ред.). А питання, що вони це шукатимуть. Хтось із них має змогу надати, а хтось має інші можливості – політичні, особисті стосунки з державами, у яких є відповідні системи ППО. Хтось має фінанси, той чи інший вплив", – розповів Зеленський.

Президент підкреслив що "наше завдання – не 70-75% ураження цілей, а 100%". 

"Так, це справді амбітна мета. Вона дуже непроста. Не лише через чергу за "Петріотами", а й за ракетами до них", - додав глава держави.

Нагадаємо, під час візиту до Молдови Зеленський провів неформальну зустріч з прем'єрами Великобританії Ріші Сунаком, Нідерландів Марком Рютте, Польщі Матеушем Моравецьким, Данії Метте Фредеріксен, Швеції Ульфом Крістерссоном та Бельгії Александром де Кроо. На зустрічі обговорили необхідність формування коаліції Patriot на тлі посилення ракетних обстрілів українських міст із боку Росії.

Згодом стало відомо, що Володимир Зеленський та Еммануель Макрон домовилися розробити рамкові умови для початку підготовки українських пілотів винищувачів.

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