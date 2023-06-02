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Засідання Ставки: в Україні проведуть повну ревізію всіх укриттів

Також на Ставці комплексно розглянули питання вдосконалення стану ППО.

Засідання Ставки: в Україні проведуть повну ревізію всіх укриттів
Фото: nashkiev.ua/

Сьогодні, 2 червня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандуючого. 

Про це повідомляє пресслужба президента. 

“Ставка. Жорстка реакція учасників засідання на загибель людей біля зачиненого бомбосховища. Доручив члену Cтавки, міністру Камишіну, провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва. Звіт – за десять днів. Іншому члену Ставки, міністру Клименку, – те саме по Україні”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що другим питанням комплексно розглянули стан ППО: її потреби для відбиття загроз із землі, з моря, з повітря; шляхи вдосконалення з урахуванням наявних ресурсів, надходжень від партнерів та власного виробництва.

Третім питанням розгляду була ситація на фронті. Деталі зі зрозумілих причин не повідомляються.

Питання четверте: всеохопна доповідь розвідки щодо країн, які допомагають РФ не просто обходити санкції, а й нарощувати виробництво ракет та дронів в умовах війни. Готуються відповідні рішення.

Нагадаємо, вчора КМВА ініціювала скликання Ради оборони Києва для обговорення стану і використання укриттів. Про дату і час засідання повідомлять пізніше. 

1 червня жертви удару по Києву загинули біля закритого укриття поліклініки. Кличко вважає, що винне керівництво медзакладу і голова району. 

Про те, що зробили в столиці з укриттями за майже рік після вторгнення, що пропонують і що для цього потрібно – читайте в матеріалі LB.ua

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