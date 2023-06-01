КМВА ініціює скликання Ради оборони Києва для обговорення стану і використання укриттів (оновлено)

Про дату і час засідання повідомлять пізніше.

Київська міська військова адміністрація ініціює скликання Ради оборони міста для обговорення ситуації, що склалася із бомбосховищами у столиці. Вдень повідомлялося, що Рада оборони міста відбудеться завтра, однак о 17:46 КМДА уточнила, що засідання Ради переноситься.

"Про дату і час засідання буде повідомлено заздалегідь", – йдеться у повідомленні КМДА.

“Ініціюємо скликання у п’ятницю, 2 червня, Ради оборони міста. За участі керівників фракцій Київради та представників громадськості. Головна тема зібрання – обговорення стану та використання споруд цивільного захисту в місті Києві”, – заявив начальник КМВА Сергій Попко сьогодні о 16:13.

Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив, що міська влада залучає громадськість до перевірки доступу до укриттів. За його словами, півтора місяці тому Департаментом муніципальної безпеки КМДА був укладений меморандум про співпрацю щодо контролю за роботою укриттів з групою громадського моніторингу "Озон". Група збирає і надає департаменту адреси укриттів, на які скаржаться мешканці. За його словами, уже провели низку спільних інспекцій.

“Місто закликає долучатися до цієї ініціативи всіх небайдужих киян в якості громадських уповноважених із таких перевірок”, – зазначив Кличко.

Щоб долучитися необхідно звернутися на офіційну електронну пошту Департаменту муніципальної безпеки security@kyivcity.gov.ua.

Нагадаємо, Сергій Попко прокоментував трагічну загибель трьох киян біля укриття, що відбулась сьогодні вночі під час російської атаки балістичними ракетами. На його думку, відповідальність за трагедію має нести влада на всіх рівнях "від керівника міста до голів району".

Від початку травня Росія активізувала атаки по Україні і 18 разів атакувала Київ ракетами і безпілотниками. Цієї ночі РФ била по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури Київській області ракетами оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" .

Загалом ворог випустив 10 балістичних та крилатих ракет і з північного напрямку – Брянської області РФ. У Києві в результаті атаки росіян загинули троє людей, серед них – девʼятирічна дитина.