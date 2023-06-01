У районі Мар'їнки проводять штурми чеченські спецпризначенці "Ахмат”

Тут відбулися чотири боєзіткнення.

У районі Мар’їнки штурм здійснюють кадирівські підрозділи "Ахмат".

Як розповів в етері телемарафону речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, минулої доби тут відбулися чотири боєзіткнення.

"Минулої ночі в Мар’їнці відбулося чотири бойових зіткнення. Тут проводять штурми на тепер чеченські підрозділи "Ахмат". Також традиційно ворог щодоби завдає авіаудару по місту Авдіївка", - сказав Шершень.

Загалом минулої доби на Таврійському напрямку росіяни 13 разів атакували українські позиції.

Нагадаємо, у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомлялося, що російське військове командування, ймовірно, наказало силам глави Чечні Рамзана Кадирова розпочати наступальні операції в Україні після виведення сил групи "Вагнера” з Бахмута.

Торік командир спецзагону “Ахмат” Російської гвардії Росії, який керував військовою операцією із захоплення міст Луганщини, отримав підозру. Раніше журналісти виявили найманців з "Ахмату", які командували садистом, що катував і стратив українського полоненого.