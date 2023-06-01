Білий дім збирає інформацію про "атаку дронів" на Москву, але не підтримує удари по Росії
Білий дім збирає інформацію про "атаку дронів" на Москву, але не підтримує удари по Росії
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
У Києві затримали ще дев’ятьох громадян, які публікували у соцмережах відео роботи ППО
У Києві затримали ще дев’ятьох громадян, які публікували у соцмережах відео роботи ППО
Обвинувачений у державній зраді колишній голова Апеляційного суду Криму мобілізувався і служить у Дніпрі в військкоматі
Обвинувачений у державній зраді колишній голова Апеляційного суду Криму мобілізувався і служить у Дніпрі в військкоматі
Трубіцин зміг виїхати з України завдяки листу від Буданова, – "Схеми" (доповнено)
Трубіцин зміг виїхати з України завдяки листу від Буданова, – "Схеми" (доповнено)
“(Пере)осмислення суспільного договору України”: локальний та глобальний рівні суспільного договору, точки згоди та розʼєднання
“(Пере)осмислення суспільного договору України”: локальний та глобальний рівні суспільного договору, точки згоди та розʼєднання
Вулицею в центрі Києва обмежать рух транспорту на все літо
Вулицею в центрі Києва обмежать рух транспорту на все літо
Удари по Москві. Чому це важливо
Удари по Москві. Чому це важливо
Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
ГоловнаСуспільствоВійна

Під Бахмутом ворог перейшов до оборони: генерал Сирський показав, як українська аеророзвідка знищує окупантів в окопах

На цьому напрямку спостерігається значне зменшення будь-яких активних дій ворога.

Під Бахмутом ворог перейшов до оборони: генерал Сирський показав, як українська аеророзвідка знищує окупантів в окопах
Фото: скріншот відео

Генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як українська аеророзвідка 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" знищує окупантів в окопах під Бахмутом.

Також командувач повідомив, що ворог перейшов до оборони. Спостерігається значне зменшення будь-яких активних дій ворога при збільшенні кількості обстрілів з важкого озброєння, в основному з артилерії та мінометів. 

Нагадаємо, вчора заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що, судячи з новин, у Бахмуті затишшя. Насправді це не так. Ворог збільшив кількість артилерійських обстрілів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies