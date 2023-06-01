На цьому напрямку спостерігається значне зменшення будь-яких активних дій ворога.

Генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як українська аеророзвідка 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" знищує окупантів в окопах під Бахмутом.

Також командувач повідомив, що ворог перейшов до оборони. Спостерігається значне зменшення будь-яких активних дій ворога при збільшенні кількості обстрілів з важкого озброєння, в основному з артилерії та мінометів.

Нагадаємо, вчора заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що, судячи з новин, у Бахмуті затишшя. Насправді це не так. Ворог збільшив кількість артилерійських обстрілів.