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Франція та Німеччина озвучили в Осло різні позиції щодо приєднання України до НАТО

Париж хоче, аби Альянс “розробив чіткий план із етапами, щоб Україна могла, коли прийде час, приєднатися у хороших умовах безпеки".

Франція та Німеччина озвучили в Осло різні позиції щодо приєднання України до НАТО
Катрін Колонна
Фото: ЕП

Франція наполягає на конкретному плані з приєднання України до військового альянсу НАТО, але Німеччина закликає бути більш обережними в обговоренні членства в умовах війни.

Про це пише Bloomberg.

“Париж хоче, аби Альянс “розробив чіткий план із етапами, щоб Україна могла, коли прийде час, приєднатися до нас у хороших умовах безпеки”, − сказала міністерка закордонних справ Катрін Колонна в кулуарах зустрічі її колег з НАТО в Осло

“Чи це будуть дати чи календар, я не впевнена, тому що є ще багато питань для обговорення”, − додала вона.

Колонна зазначила, що хоча приєднання України до НАТО “не є питанням сьогодення”, потрібно “зробити більше, ніж у 2008 році”, маючи на увазі заяву партнерів про “відкриті двері для Києва у майбутньому”.

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Натомість очільниця німецього МЗС Анналена Бербок сказала журналістам, що “ми не можемо говорити про нове членство в розпал війни”.

Нагадаємо, голови парламентських комітетів закордонних справ країн НАТО закликали визначити чіткий шлях для вступу України до Альянсу на саміті у Вільнюсі, який має відбутися 11-12 липня.

За даними New York Times, Західна Німеччина може стати моделлю для прийняття України до блоку НАТО. Видання зазначає, що Сполучені Штати та Європа обговорюють, як гарантувати безпеку України після припинення бойових дій з Росією, навіть без повної перемоги обох сторін.

На саміті НАТО у липні Україна наполягатиме на підтримці Київського безпекового договору. Окрім цього, держава хоче укласти двосторонні договори з окремими країнами-союзниками. За приклад може слугувати домовленість між США та Ізраїлем, відповідно до якої Штати постачають Ізраїлю своє озброєння вартістю протягом 10 років, але при цьому не зобовʼязуються надавати додаткову допомогу в разі зовнішньої агресії.

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