Україна, крім підтримки безпекового договору, очікує від країн НАТО двосторонніх угод, – Офіс президента

На саміті НАТО, що відбудеться в липні у Вільнюсі, члени Альянсу можуть просигналізувати щодо підтримки членства України. Однак поки що жодних точних даних про це немає.

З цього питання тривають консультації, повідомив на зустрічі з журналістами керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він додав, що загалом скепсис країн-членів стосовно вступу України до Альянсу зменшується.

За його словами, відчуття того, що будь-хто з членів Альянсу перешкоджатиме Україні, немає.

Україна наполягатиме на підтримці Київського безпекового договору. Окрім цього, держава хоче укласти двосторонні договори з окремими країнами-союзниками. За приклад може слугувати домовленість між США та Ізраїлем, відповідно до якої Штати постачають Ізраїлю своє озброєння вартістю протягом 10 років, але при цьому не зобовʼязуються надавати додаткову допомогу в разі зовнішньої агресії.

Про можливу пропозицію ізраїльської моделі Україні нещодавно писала газета Wall Street Joutnal. За словами співрозмовників видання, країни НАТО працюють над проєктом угоди, в межах якої Україна отримуватиме західне озброєння та військові технології.

Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс погодить “багаторічну програму” допомоги Україні в її прагненні приєднатися до організації. Водночас Генсек підкреслив, що немає сенсу обговорювати “коли і як Україна може стати членом альянсу”, якщо вона не переможе у війні “як суверенна незалежна нація Європи”.

Українська влада говорила, що прагне отримати конкретні сигнали на саміті НАТО, що відбудеться в липні у Вільнюсі. Президент України запрошений туди із особистим візитом як гість. 4 травня президент повідомив, що останніми місяцями Україна отримала позитивні сигнали від деяких країн, які готові підтримати вступ до НАТО. Підтримати більше, ніж просто пропонувати політику відкритих дверей. Київ прагне стратегічних гарантій безпеки ще на етапі до вступу до НАТО. Він говорив, що Україна не готує альтернативу членству в НАТО і не розглядає гарантії безпеки як компроміс. Це слід врахувати деяким державам, лідери яких досі шукають альтернатив членству України. Президент впевнений, що Україна буде в Альянсі і вважає, що це і є гарантією безпеки. А пакет гарантій до вступу – це хочуть затвердити на саміті.

2 травня медіа писали, що такі члени Альянсу, як США і Німеччина, нещодавно за зачиненими дверима дали зрозуміти, що вони поки не хочуть брати на себе жодних зобовʼязань, які перевищують рамки нечіткої декларації 2008 року.