Деякі члени НАТО не хочуть давати додаткових зобовʼязань щодо членства України, – ЗМІ

Україна поки що може залишитись без більш конкретних перспектив із приєднання до НАТО через позицію деяких країн. Німецьке агентство dpa повідомило, що такі члени Альянсу, як США і Німеччина, нещодавно за зачиненими дверима дали зрозуміти, що вони поки не хочуть брати на себе жодних зобовʼязань, які перевищують рамки нечіткої декларації 2008 року, пише Deutsche Welle.

У цій декларації після саміту в Бухаресті затверджувалася можливість приєднання України та Грузії до блоку, але без вказання часу (взято з сайту МЗС):

НАТО вітає євроатлантичні прагнення щодо членства в НАТО України та Грузії. Сьогодні ми дійшли згоди, що ці держави стануть членами НАТО. Обидві країни зробили цінні внески в операції Альянсу. Ми вітаємо демократичні реформи в Україні та Грузії та з нетерпінням очікуємо на проведення вільних та чесних парламентських виборів в Грузії в травні. ПДЧ буде наступним кроком для України та Грузії на їх шляху до членства. Сьогодні ми чітко заявляємо, що ми підтримуємо заявки цих країн щодо ПДЧ. Таким чином ми розпочнемо період інтенсивної взаємодії з ними на високому політичному рівні з метою розгляду питань, пов’язаних з їхніми зверненнями щодо ПДЧ, які залишаються невирішеними. Ми звернулись до міністрів закордонних справ з проханням зробити першу оцінку прогресу на їх зустрічі в грудні 2008 р. Міністри закордонних справ мають повноваження приймати рішення щодо ПДЧ для України та Грузії

Саміт НАТО відбудеться в липні у Вільнюсі, і президент Володимир Зеленський говорив, що Україна хоче обговорити на заході певні кроки. Київ прагне стратегічних гарантій безпеки ще на етапі до вступу до НАТО. Він говорив, що Україна не готує альтернативу членству в НАТО і не розглядає гарантії безпеки як компроміс. Це слід врахувати деяким державам, лідери яких досі шукають альтернатив членству України. Президент впевнений, що Україна буде в Альянсі і вважає, що це і є гарантією безпеки. А пакет гарантій до вступу – це хочуть затвердити на саміті.