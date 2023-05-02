Застосунок для знайомств Tinder оголосив, що піде з Росії до кінця червня

"Для надійного бренду не дуже добре продовжувати діяльність у країні, де Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення главі держави".

Власник застосунку Tinder Match Group заявив, що залишить російський ринок до 30 червня.

Про це пише Reuters.

"Ми прагнемо захищати права людини. Наші бренди вживають заходів щодо обмеження доступу до своїх послуг у Росії та завершать свій вихід з російського ринку до 30 червня 2023 року", - йдеться у щорічному звіті компанії.

Акціонер Match Friends Fiduciary Corp зазначив, що Match демонструє приклад для інших.

"Для надійного бренду не дуже добре продовжувати діяльність у країні, де Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення главі держави", - наголосив виконавчий директор компанії Джефф Перкінс.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Match Group робила мало публічних заяв про свою діяльність у Росії, зазначає Reuters. Однак, у березні 2022 року компанія відзначала негативний вплив на свій бізнес у Європі. Тоді ж для російських користувачів прибрали можливість оплачувати платні послуги Tinder.

Зазначимо, що в 2019 році Роскомнагляд вніс Tinder у реєстр розповсюджувачів інформації. Повідомлялося, що сервіс півроку зберігатиме листування користувачів із Росії і передаватиме цю інформацію в правоохоронні органи за їх запитом. Раніше Роскомнагляд вніс до реєстру розповсюджувачів інформації сервіси знайомств Mamba і Badoo.

Нагадаємо, раніше Служба військової контррозвідки Німеччини повідомила, що спецслужби Росії використовують Tinder для вербування військових та політиків.

Також у вересні 2022 року агентство Європол заявило, що застосунки для знайомств були серед онлайн-платформ, які використовували для торгівлі людьми.