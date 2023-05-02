Лідери Сербії та Косова продовжать перемовини щодо нормалізації відносин

Очікується, що вони схвалять декларацію про зниклих безвісти та обговорять перший проєкт статуту про створення асоціації муніципалітетів із сербською більшістю в Косово.

Лідери Сербії та Косово зустрінуться сьогодні у Брюсселі, щоб продовжити переговори щодо реалізації підтримуваного Європейським Союзом плану з 11 пунктів щодо нормалізації відносин між двома країнами.

Про це пише Associated Press.

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель скличе зустріч між президентом Сербії Александром Вучичем і прем'єр-міністром Косово Альбіном Курті. Очікується, що вони схвалять декларацію про зниклих безвісти, а також обговорять перший проєкт статуту про створення асоціації муніципалітетів із сербською більшістю в Косово.

У лютому обидва лідери погодилися на спонсорований ЄС план подолання багатомісячної політичної кризи, а на березновому саміті у Північній Македонії Белград і Приштина попередньо домовилися про те, як реалізувати план. Мирослав Лайчак, представник Борреля на переговорах, сказав, що зустріч у вівторок є “вирішальним кроком вперед, і важливо уникати будь-яких дій, які можуть погіршити атмосферу”.

Деякі з домовленостей, досягнутих між двома країнами під час 12-річних переговорів за сприяння ЄС, були застосовані. Брюссель і Сполучені Штати часто втручаються, щоб зменшити напругу між Белградом і Приштиною, особливо після російського вторгнення в Україну.

Белград наполягає на тому, що Приштина повинна виконати угоду 2013 року про створення асоціації муніципалітетів на півночі Косова, де більшість населення складають серби. Вона б координувала роботу з освіти, охорони здоров'я, землеустрою та економічного розвитку на місцевому рівні. Пізніше Конституційний суд Косова визнав цей план неконституційним, постановивши, що він не включає представників інших етнічних груп і може передбачати використання виконавчої влади.

Сербія каже, що прогрес у переговорах неможливий, поки не буде розглянуто питання про асоціацію. Міністр закордонних справ Івиця Дачич Сербії заявив, що Косово намагатиметься уникати будь-якого прогресу у цій темі.

Минулого місяця в громадах на півночі Косова, де переважають серби, відбулися місцеві вибори після того, як минулого року представники сербів покинули свої посади. Етнічні серби бойкотували голосування.

На переговорах також буде порушено питання про понад 1600 осіб, які офіційно зникли безвісти після війни 1998-99 років. Косово звинувачує Сербію у приховуванні їхнього місцезнаходження.

Косово – колишня сербська провінція. Війна 1998–1999 років у Косові, де більшість становлять етнічні албанці, вибухнула, коли вони повстали проти правління Сербії. Белград відповів жорстокими репресіями. Загинуло близько 13 000 людей, переважно етнічних албанців. У 1999 році військове втручання НАТО змусило Сербію залишити територію провінції. Косово проголосило незалежність у 2008 році, яку Сербія не визнала.