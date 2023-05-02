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Судан залишили понад 100 тисяч біженців, − ООН

З 15 квітня 334 тисячі людей стали внутрішньо переміщеними особами всередині країни.

Судан залишили понад 100 тисяч біженців, − ООН
Фото: EPA/UPG

Понад 100 000 біженців втекли з Судану до сусідніх країн, а сотні тисяч були переміщені всередині країни. Про це пише Reuters з посиланням на ООН.

“Очікується, що понад 100 000 біженців перейшли до сусідніх країн, включно з суданськими”, – повідомила журналістам у Женеві речниця Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Ольга Саррадо.

На тому ж брифінгу Міжнародна організація з міграції (МОМ) повідомила, що з 15 квітня 334 053 людини стали внутрішньо переміщеними особами всередині країни.

“У багатьох випадках невеликі конвої в певному сенсі кидають виклик ворогуючим фракціям, і це надзвичайно складна та небезпечна ситуація для тих, хто вирушає в ці подорожі”, − сказав речник МОМ Пол Діллон.

Очікується, що сьогодні Судан відвідає глава ООН з питань допомоги Мартін Гріффітс. Одним із його пріоритетів є спроба покращити гуманітарний доступ через гарантії безпечного проходу, сказав його речник.

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Офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров’я повідомив, що організація доставила шість контейнерів із постачанням до Порт-Судану та має ще 30 тонн запасів допомоги, які очікують доставки в Дубаї.

Нагадаємо, внаслідок спроби перевороту в Судані від 15 квітня загинули щонайменше 528 осіб, 4 559 були поранені. Однак ООН вважає, що реальна кількість жертв більша.

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