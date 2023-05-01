У ГУР розповіли про спецоперацію “Троянський верблюд” з евакуації українців з Судану

Українські воєнні розвідники провели у Судані спецоперацію з евакуації українців під назвою “Троянський верблюд”, повідомили у ГУР Міноборони.

У країні між урядовими військами та воєнізованими угрупованнями, які співпрацюють з ПВК "Вагнера" два тижні тому спалахнула кривава бійня.

“Африканська держава поринула у хаос зі стріляниною, артилерійськими дуелями та застосуванням авіації прямо в містах, зокрема й у Хартумі − столиці Судану, звідки потрібно було швидко рятувати українських громадян”, − йдеться у повідомленні.

Більшість українців працювали у Судані в авіаційній галузі. Ця обставина значно підвищувала ризики, адже аеропорт одразу перетворився на поле бою, де залишились заблокованими без їжі та води наші громадяни.

До групи спецназу увійшло менше, ніж 10 людей. Українська розвідка залучила до спецоперацій місцевих та використала оголошене перемир’я.

“Порівнюючи з рятувальними операціями США, які задіювали гвинтокрили, бронетехніку, спецназ, або Саудівської Аравії, яка задіювала ракетний крейсер у порту Судану, ми діяли самотужки без бронетехніки, авіації та важкого озброєння, адже всі наші сили зараз задіяні на фронті”, − розповів учасник спецоперації, воєнний розвідник Ярема.

Нагадаємо, речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що Україна евакуювала з Судану 91 людину.