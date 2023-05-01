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Підтримка прем’єр-міністра Японії перевищила 50%. Він у травні прийматиме саміт G7

Якщо саміт пройде успішно, Кісіда може скликати дострокові загальні вибори.

Підтримка прем’єр-міністра Японії перевищила 50%. Він у травні прийматиме саміт G7
Кісіда Фуміо
Фото: ЕРА/UPG

Рівень підтримки кабінету прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди перевищив 50% вперше за вісім місяців. 

Про це пише Bloomberg з посиланням на опитування газети Nikkei.

Зростання підтримки Кісіди посилило спекуляції про те, що він може скликати дострокові загальні вибори.

“Хоча прем’єр-міністру не потрібно буде проводити загальні вибори до 2025 року, продовження його повноважень може допомогти йому зберегти контроль над своєю правлячою Ліберально-демократичною партією, оскільки він вступає в суперечливі дебати щодо того, як фінансувати свої політичні обіцянки щодо оборони та підтримки сімей”, − зазначає видання.

ЗМІ припускають, що Кісіда може розпустити парламент для виборів, якщо саміт 19-21 травня пройде успішно і дасть йому ще одну перевагу в опитуваннях. 

ЛДП отримала чотири з п'яти місць на проміжних виборах наприкінці минулого місяця, хоча перемога опозиційної Японської партії інновацій на місцевих виборах стримала перемогу.

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Минулого року підтримка Кісіди впала через скандал, пов’язаний зі зв’язками його партії з Церквою об’єднання. Його березневий візит до України та просування до примирення у давній ворожнечі з Південною Кореєю допомогли зламати цю тенденцію.

Детальніше про візит японського прем'єра до Києва читайте у матеріалі Lb.ua "Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю".

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