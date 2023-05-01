Підтримка прем’єр-міністра Японії перевищила 50%. Він у травні прийматиме саміт G7

Рівень підтримки кабінету прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди перевищив 50% вперше за вісім місяців.

Про це пише Bloomberg з посиланням на опитування газети Nikkei.

Зростання підтримки Кісіди посилило спекуляції про те, що він може скликати дострокові загальні вибори.

“Хоча прем’єр-міністру не потрібно буде проводити загальні вибори до 2025 року, продовження його повноважень може допомогти йому зберегти контроль над своєю правлячою Ліберально-демократичною партією, оскільки він вступає в суперечливі дебати щодо того, як фінансувати свої політичні обіцянки щодо оборони та підтримки сімей”, − зазначає видання.

ЗМІ припускають, що Кісіда може розпустити парламент для виборів, якщо саміт 19-21 травня пройде успішно і дасть йому ще одну перевагу в опитуваннях.

ЛДП отримала чотири з п'яти місць на проміжних виборах наприкінці минулого місяця, хоча перемога опозиційної Японської партії інновацій на місцевих виборах стримала перемогу.

Минулого року підтримка Кісіди впала через скандал, пов’язаний зі зв’язками його партії з Церквою об’єднання. Його березневий візит до України та просування до примирення у давній ворожнечі з Південною Кореєю допомогли зламати цю тенденцію.

Детальніше про візит японського прем'єра до Києва читайте у матеріалі Lb.ua "Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю".