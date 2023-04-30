У Слов’янську та Краматорську пролунали вибухи
У Слов’янську та Краматорську пролунали вибухи
Німецькі САУ PzH 2000 вже нищать ворожу арту на полі бою, - Генштаб
Німецькі САУ PzH 2000 вже нищать ворожу арту на полі бою, - Генштаб
У Маріуполі дві доби фіксують рух техніки росіян
У Маріуполі дві доби фіксують рух техніки росіян
Росія хоче судити 14-річну дівчинку, яка була вивезена до РФ
Росія хоче судити 14-річну дівчинку, яка була вивезена до РФ
Україна готує екіпажі на байдарках для контрнаступу, - Bild
Україна готує екіпажі на байдарках для контрнаступу, - Bild
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Чи відбудеться суд над Путіним, або Сценарії закінчення війни для Росії
Чи відбудеться суд над Путіним, або Сценарії закінчення війни для Росії
ПВК "Вагнер" через якийсь короткий час перестане існувати, - Пригожин
ПВК "Вагнер" через якийсь короткий час перестане існувати, - Пригожин
ГоловнаСвіт

Байден і Моді зустрінуться з лідерами тихоокеанських країн у Папуа Новій Гвінеї

У травні відбудеться Форум співпраці Індії та тихоокеанських островів.

Байден і Моді зустрінуться з лідерами тихоокеанських країн у Папуа Новій Гвінеї
Нарендра Моді і Джо Байден
Фото: ЕРА/UPG

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідають Папуа Нову Гвінею в травні для участі в зустрічі лідерів тихоокеанських країн, повідомляє Bloomberg

Байден зустрінеться з прем’єр-міністром Папуа Нової Гвінеї Джеймсом Марапе, а також лідерами 18 тихоокеанських островів, які перебуватимуть у столиці країни Порт-Морсбі для участі у Форумі співпраці Індії та тихоокеанських островів.

Марапе зазначив, що візит Байдена стане “першим в історії”.

Прем’єр-міністр Папуа Нова Гвінея Джеймс Марапе
Фото: EPA/UPG
Прем’єр-міністр Папуа Нова Гвінея Джеймс Марапе

Як пише “Reuters”, Папуа-Нова Гвінея цікавить Китай, США та їхніх союзників, у той час, коли Maрапe прагне збільшити іноземні інвестиції. Голова Китаю Сі Цзіньпін відвідав країну в 2018 році.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Вашингтон активізував зусилля щодо протидії зростаючому впливу Пекіна в регіоні після того, як минулого року КНР уклав угоду про безпеку з Соломоновими Островами. Китай не зміг досягти ширшої угоди з безпеки та торгівлі з 10 острівними країнами Тихого океану.

Китай і Австралія були основними донорами допомоги та інфраструктури у регіоні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies