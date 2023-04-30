Байден і Моді зустрінуться з лідерами тихоокеанських країн у Папуа Новій Гвінеї

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідають Папуа Нову Гвінею в травні для участі в зустрічі лідерів тихоокеанських країн, повідомляє Bloomberg.

Байден зустрінеться з прем’єр-міністром Папуа Нової Гвінеї Джеймсом Марапе, а також лідерами 18 тихоокеанських островів, які перебуватимуть у столиці країни Порт-Морсбі для участі у Форумі співпраці Індії та тихоокеанських островів.

Марапе зазначив, що візит Байдена стане “першим в історії”.

Фото: EPA/UPG Прем’єр-міністр Папуа Нова Гвінея Джеймс Марапе

Як пише “Reuters”, Папуа-Нова Гвінея цікавить Китай, США та їхніх союзників, у той час, коли Maрапe прагне збільшити іноземні інвестиції. Голова Китаю Сі Цзіньпін відвідав країну в 2018 році.

Вашингтон активізував зусилля щодо протидії зростаючому впливу Пекіна в регіоні після того, як минулого року КНР уклав угоду про безпеку з Соломоновими Островами. Китай не зміг досягти ширшої угоди з безпеки та торгівлі з 10 острівними країнами Тихого океану.

Китай і Австралія були основними донорами допомоги та інфраструктури у регіоні.